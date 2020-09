Relais Vert face aux nouveaux défis du bio

Il fut un temps où le bio était un marché confidentiel, une niche de supposés utopistes. En 1976, Jean Louis Ginart quitte le monde de la banque pour s'immerger dans cette agriculture d'un nouveau genre. Dix ans durant, il apprend les subtilités du maraîchage et assiste à l'ouverture des premiers magasins bio, l'essentiel de la distribution se faisant en vente directe. Il a l'idée de professionnaliser le secteur en organisant davantage la distribution. C'est ainsi que naît Relais vert, en 1986. "Au départ, l'entreprise ne distribuait que des fruits et légumes", explique son fils Jérémie Ginart, président de l'entreprise. "Puis se sont ajoutés l'épicerie et l'ultra frais".

Transition 2.0

L'appétit des Français pour ce type de produit grandit doucement jusqu'à la crise de la vache folle, en 1998. Un électrochoc. Le bio est de plus en plus sollicité. Relais Vert prend de...