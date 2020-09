Proximité et gourmandise au cœur de la stratégie de Marcel et fils

Nous sommes en 2009 lorsqu'Emmanuel Dufour fonde Marcel et fils. A ce moment-là, le marché bio est déjà en place et plutôt bien structuré, empruntant à la grande distribution certains principes d'efficacité, notamment en matière d'emplacement. Sur ce point, Marcel et fils entend bien se distinguer. Le réseau ne sera pas celui des centres-villes ni des périphéries de grandes villes. Son choix se porte plutôt sur les zones rurales et les communes qui s'y trouvent. Un tissu moins concurrentiel et qui permet de jouer une carte chère à Emmanuel Dufour : celle de la proximité. "Notre truc en plus, c'est la culture de l'accueil et de la relation client. Nous investissons beaucoup sur cela. Par exemple, nous avons des naturopathes dans tous nos magasins pour...