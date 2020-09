WiNatLab, un enjeu de relocalisation industrielle ?

(Crédits : DR)

Mise au point par Tournaire Equipement, basée à Grasse, cette plateforme technologique et collaborative disrupte, mine de rien, le monde industriel de la parfumerie. Ouverte aux ETI, PMI et startups, elle met à disposition des technologies capables d'aller vite sur la faisabilité et le potentiel d'innovation de projets tournés vers le naturel. De quoi structurer le territoire et aider au fameux Graal, la réindustrialisation française.