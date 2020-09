Summer Hotels met son développement en pause

"Une pause d'un an s'impose". Laurent Rossi, directeur exécutif du groupe hôtelier niçois Summer Hotels, se veut "lucide" : "La situation sanitaire et économique nous oblige à une certaine retenue. Nous ne sommes plus dans une dynamique de développement. Du moins, jusqu'à la fin du premier semestre 2021. L'idée aujourd'hui est de nous recentrer sur nos 9 hôtels". Autrement dit, faire le dos rond, le temps que passe la crise, avant de réactiver sa stratégie de déploiement qui visait, et vise toujours, à doubler le parc hôtelier du groupe d'ici à 2024.

ADN Summer

Créé en 2004 par Bernard Leng, ex-dirigeant fondateur du groupe Team Partners, société de services en ingénierie informatique cotée en Bourse sur...