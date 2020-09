François Codet – Cecaz : "Nous accompagnons les filières porteuses du territoire, génératrices d'emploi"

(Crédits : DR)

Le contexte économique actuel se révèle un challenge pour les entreprises, face notamment au remboursement des PGE, alors que le sujet des capacités d'investissement demeure une autre préoccupation majeure. Pour les établissements bancaires, ce moment particulier doit aussi montrer leur capacité à soutenir vraiment le tissu local, les TPE-PME, les secteurs qui performent et ceux qui sont prometteurs. C'est tout le discours du président du directoire de la Caisse d'Epargne Côte d'Azur, qui annonce, notamment, poursuivre la stratégie d'accompagnement des secteurs forts du territoire via des offres dédiés. Et ça concerne, par exemple, le sport ou la santé.