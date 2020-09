La Savonnerie du Midi renforce la stratégie industrielle de Prodef

(Crédits : DR)

Regroupant La Savonnerie du Midi, La Compagnie du Midi et Hygiène & Santé, le groupe piloté par Guillaume Fiévet, implanté à Marseille et Carros, aborde les marchés des produits écologiques et d'hygiène en valorisant une approche à la fois innovante et séculaire. Faisant même, avant l'heure, la preuve d'une réindustrialisation tout à fait possible.