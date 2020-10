Nicolas Sekkaki, d'IBM France à CMA CGM

(Crédits : DR)

Il est la nouvelle recrue de l'armateur français basé à Marseille. En accueillant le président d'IBM France à son bord pour piloter sa stratégie de transformation digitale et technologique, la compagnie de transport maritime envoie un signal clair : elle compte aller plus vite et de façon encore plus structurée. Un signal qui ne concerne par seulement le marché du transport mais aussi celui, vaste, de la logistique.