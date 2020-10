My Marseille renonce au développement en franchise

Quatre ans après avoir essaimé à Aix-en-Provence et Lyon sous l'étiquette My Chez Moi, l'agence immobilière My Marseille fait le choix de se consacrer à ses implantations plutôt que d'en prévoir de nouvelles. Christophe Campuzan, le directeur général, explique ce virage à 180° : "A l'époque nous trouvions cela intéressant pour développer notre chiffre d'affaires, mais c'est assez difficile de se projeter loin de ses bases même si l'agence de Lyon marche très fort et celle d'Aix un peu moins".

A y regarder de plus près, ce revirement colle finalement assez bien à l'ADN de la PME née dans la Cité phocéenne, à savoir miser...