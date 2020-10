Provence et nature, les deux ingrédients au cœur de la stratégie de La Phocéenne de cosmétiques

(Crédits : DR)

Installée à Salon-de-Provence, la PME s’est fortement développée grâce à sa marque Le Petit Olivier présente dans tous les magasins français et à l’export. Il y a deux ans, elle a racheté la marque de produits solaires Lovéa afin de s’adresser à un public plus jeune, particulièrement sensible aux enjeux de naturalité.