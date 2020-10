Malgré la crise, Distilleries et Domaines de Provence tient son cap

Des savoir-faire hérités de plusieurs générations et gages d'authenticité. Une identité provençale qui séduit locaux et étrangers. Un positionnement hors des sentiers battus pour séduire les amateurs de produits originaux. Voilà la recette qui fait depuis 1898 le succès de Distilleries et Domaines de Provence.

En France, l'entreprise a conquis des détaillants traditionnels ou succursalistes comme Nicolas, des grossistes et la plupart des magasins de grande distribution, « sauf le hard discount », précise son PDG Alain Robert. Elle enregistre ses meilleures ventes pour son pastis « grand cru » Henri Bardouin, fruit du mélange de 65 plantes et épices macérées et distillées.

A l'étranger, où elle réalise la moitié de ses ventes dans plus de 65...