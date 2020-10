Spécialiste du MaaS, Cityway veut aller plus vite à l’international

Fournir toute l'information sur la mobilité c'est le sujet de bien des acteurs du secteur. Le MaaS, raccourci pour Mobility as a service, est l'un des enjeux majeurs, voyant beaucoup d'offres émerger, pas toutes, cependant, avec la même efficacité.

Ce sujet Laurent Briant le connaît bien. Et depuis longtemps. C'est parce qu'il en percevait toute la substantifique moelle qu'il co-fonde Cityway en 1999. Une première levée de fonds en 2001 valide le business-modèle. Le second tour de table, qui, lui, ne se réalise pas, va changer le cours du destin de la petite entreprise qui voit finalement Transdev arriver au capital. « Nous voulions avoir les moyens de nous développer et notamment d'aller à l'international » raconte Laurent Briant. Cityway grandit, produit une croissance organique. Alors que la mobilité, au fil des ans, évolue avec en parallèle, l'arrivée des smartphones et de la...