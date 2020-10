MMV prépare son offensive hivernale

"Nous ne renonçons pas". D'emblée, Jean-Marc Filippini donne le ton. Le président et cofondateur de l'opérateur touristique spécialiste de la montagne veut garder la dynamique, tant sur le plan des investissements que sur celui de la conquête clientèle. "Dans la situation actuelle, il nous faut être positif. Nous faisons le pari du rebond en 2022", annonce-t-il. Dès lors, MMV "se prépare à résister et à rebondir". Car si l'entreprise azuréenne, qui accueille chaque année 300 000 vacanciers dans ses 18 résidences et hôtels-club 3 ou 4*, a vu son chiffre d'affaires (65 M€ en 2019) fondre de 25% depuis le confinement, ses fondations n'ont pas tremblé. En atteste une saison estivale jugée "très correcte, avec un chiffre d'affaires équivalent à l'année dernière malgré des coûts plus élevés du fait des contraintes liées à la situation sanitaire". Surtout, elle a démontré que "le produit club n'était pas un repoussoir". Et ça, "c'est fondamental pour nous" et pour la saison hivernale qui se profile avec son lot d'incertitudes.