Edoardo Secchi, architecte de relations économiques entre la France et l’Italie

La Tribune - Quels sont les relations entre l'Italie et la France ?

Edoardo Secchi - On ne le dit jamais assez : les points en commun entre la France et l'Italie sont bien important que leurs différences. Leurs rapports culturels existent assez naturellement de très longue date. Ce sont deux pays qui se sont influencés mutuellement. Sur le plan économique également leur relation est très importante. La France est le deuxième client et le deuxième fournisseur de l'Italie. La France est également le premier investisseur dans le pays avec 22 % des investissements internationaux (81,5 milliards d'euros, sur un total de 372,4 milliards en 2018). Plus de 1 800 filiales françaises sont présentes en Italie avec plus de 280 000 emplois. L'Italie est à la huitième place parmi les plus gros investisseurs étrangers en France, avec 2 000 filiales opérant en France et environ 100 000 emplois. Au niveau d'échanges commerciales en 2019, malgré une conjoncture économique défavorable, les deux pays ont accru leurs échanges économiques à 86 milliards d'euros (soit 236 millions d'échanges par jour). Plus précisément, 36 milliards d'euros d'exportations françaises en Italie (+0,3% par rapport au 2018) et 49 milliards d'euros d'importations italiennes en France (+2,9% par rapport au 2018).

A votre avis comment ceux deux pays peuvent profiter mutuellement ?

La grave crise économique mondiale liée au coronavirus nous a montré la puissance de la Chine dans le commerce mondial et...