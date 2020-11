Linda Han - Huawei : « L’esprit de collaboration est important dans le monde de l’industrie technologique »

(Crédits : DR)

Présente à Nice pour le prix Digital In Pulse, la vice-présidente des affaires publiques pour le groupe chinois en France assure que l’open innovation est l’un des meilleurs moyens de créer un avantage stratégique commun, que les investissements en R&D doivent être poursuivis et que non, Huawei, qui possède un centre de recherche à Sophia-Antipolis, ne fera pas tout, tout seul.