Ephrem Fusion veut "décloisonner" le four à bois

Le "premier fabricant de four à bois en France" se trouve dans les Alpes-de-Haute-Provence. C'était en tout cas le slogan d'Ephrem Distribution qui affiche une production annuelle de 1.000 unités. La situation a tapé dans l'œil de Sylvain Pesce et Virginie Boerie Pesce qui ont acquis l'entreprise en octobre 2019 et l'ont renommée Ephrem Fusion.

"Nous cherchions une société à reprendre et l'Union des entreprises du département nous a orienté vers eux. Le cédant nous a ensuite suivi pendant un an", raconte Virginie Boerie Pesce. "La situation économique était...