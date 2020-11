Experte en aromathérapie, la franco-japonaise Florihana consolide sa gamme cosmétique

Son cœur de métier n'est pas la tech, mais (presque) comme le fondateur de la marque à la pomme, Florihana a commencé son aventure dans une pièce improbable de la maison : la cave.

C'est à Grasse que la marque naît en 1993, créée par Alain et Mitsouko Durante. Un couple d'entrepreneurs « toujours intéressé par la nature et le respect de l'environnement », indique Milie Durante qui co-dirige l'entreprise aux côtés de ses parents et de son frère. A Grasse, berceau de la parfumerie, il ne semble pas illogique de s'inscrire dans ce domaine. Pour la toute jeune entreprise alors, ce sera l'aromathérapie. Cependant, distiller exige des mètres carrés. C'est donc à quelques kilomètres, sur le plateau de Caussols à 1.000 mètres d'altitude, qu'elle s'installe. « Nous étions à la recherche d'une nature brute et de terrains exploitables », explique Milie Durante. L'entreprise construit un premier bâtiment, en bois massif de Finlande, pour héberger ses lignes...