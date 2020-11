In’oya part à la conquête du marché africain (et c’est aussi grâce au confinement)

(Crédits : DR)

A Gardanne, cette entreprise conçoit des cosmétiques pour les peaux noires, mates et métissées. Après avoir pris ses marques sur le marché français, elle veut prouver que son concept peut être franchisé à l’international. Et c’est par l’Afrique qu’elle commencer, là où émerge une classe moyenne désireuse de consommer et où les coûts d’installation sont moindres.