Proman conforte son approche du marché de l’intérim

Roland Gomez, directeur général de l'entreprise indépendante capitalistiquement, n°4 européen de l'intérim et n°3 français. (Crédits : DR)

Le n°3 français de l’emploi temporaire, basé à Manosque, poursuit sa croissance, notamment par des opérations d’acquisitions – certaines à l’étranger – qui consolident son positionnement à la fois par segment et en proximité. Recruteur officiel de la coupe du monde de rugby 2023, la PME indépendante et familiale utilise aussi tous les outils des nouvelles technologies pour moderniser à la fois l’image du secteur et fluidifier sa propre organisation.