Comment Aptunion a redressé sa compétitivité sur le marché concurrentiel de l’agro-alimentaire

Dans les années 1950, la moitié du pouvoir d'achat des Français est dédié à l'alimentation. Aujourd'hui, ce poste de dépense ne représente plus que 12 %. En cause, la hausse du budget consacré à l'énergie, au logement, aux loisirs, mais aussi, selon Olivier Charles, à un désintérêt croissant pour l'alimentation et à une guerre des prix entre industriels. « Le prix est devenu le facteur numéro un. C'est ce qui explique les difficultés que connaissent les agriculteurs mais aussi la filière agroalimentaire ».

C'est justement pour unir leurs forces dans cette course au moins-disant que six confiseurs d'Apt décident de s'unir en 1962 en créant Aptunion. « Au départ, le fonctionnement était un peu chaotique. Il y avait un certain nombre de désaccords entre les familles. Puis au bout d'une quinzaine d'années, elles ont commencé à s'effacer au profit d'actionnaires ». Au départ sous la main d'industriels français,...