Les Jouets français, ambitieux ambassadeurs du Made in France

La fabrication française attire. Elle rassure et se veut être un gage de qualité. Elle est plébiscitée dans la mode, dans les cosmétiques et, peut-être surtout, dans l'alimentation. C'est un peu moins le cas en matière de jouets.

Il y a bien sûr des marques nationales. Mais l'ancrage se limite souvent à la conception du produit, la confection étant réalisée à l'étranger. « Il y a trente ans, on comptait 300 entreprises qui fabriquaient en France. Elles ne sont plus que 100 aujourd'hui. Beaucoup ont fermé, notamment dans le bois », assure Pamela Magotte. « Pourtant, on trouve dans cette filière des savoir-faire hallucinants, des gens qui ont des mains en or. Il y a aussi de plus en plus de gens qui ne travaillent pas dans cette filière et qui utilisent leur métier pour créer des jouets qui sont ficelés, aboutis et que les enfants adorent. Il y a notamment une institutrice qui a créé un coffret d'écrivain pour faciliter l'apprentissage de l'écriture de manière ludique. C'est génial ! ».

Offrir une notoriété aux fabricants français

C'est un fait, le potentiel créatif est là, la qualité aussi. « Nous avons en France des normes hyper strictes qui le...