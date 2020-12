Christophe Courtin – Courtin Real Estate : « Ce sont les bâtiments serviciels qui feront la différence »

On dit bien de la crise actuelle qu'elle agit comme un accélérateur tout autant qu'elle est source d'opportunités. Pour Courtin Real Estate, c'est exactement ce qu'il se produit. La foncière créée et dirigée par Christophe Courtin voit son positionnement - pris il y à 4 ans, bien avant la crise - être un élément fortement différenciant dans le contexte actuel.

Le positionnement de Courtin Real Estate, rappelons-le, c'est la réhabilitation des bâtiments. Si aujourd'hui, on pousse à ne plus construire pour construire mais à retravailler, revoir et améliorer ce qui existe déjà, pour Christophe Courtin, cela a toujours été une évidence. Devenue une marque de fabrique, plébiscitée, si on s'en tient au nombre de projets en cours.

Ne pas étendre l'artificialisation des sols

Le dernier à être passé en mode actif, c'est le chantier de l'ancien site de Dow Chemical France implanté sur la technopôle. Acquis il y a 4 mois, via un joint-venture avec un autre professionnel du secteur, Valimmo, (Christophe Courtin en...