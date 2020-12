Qui est Manuel Rivet, le nouveau directeur général de Seramm ?

C'est depuis le 1er octobre dernier que Manuel Rivet est installé à la direction générale du Service d'Assainissement de Marseille Métropole.

Appartenant au groupe Suez, Seramm couvre un territoire particulier, celui de Marseille Métropole, incluant les villes de Marseille, Allauch, Carnoux, Le Rove, Septèmes-les-Vallons et la zone industrielle de Gémenos.

Ingénieur en sciences de l'environnement, ce diplômé de l'Ecole Supérieure d'Agronomie débute sa carrière à Paris en intégrant le groupe Suez, dès 1993.

Une carrière qui est très vite tournée vers l'international, puisqu'après avoir été directeur d'agences en France, c'est en Martinique que Manuel Rivet poursuit son chemin, précisément à la Société Martiniquaise des Eaux, avant de s'investir dans la Direction de Projets favorisant le développement international du groupe français.

En 2008, il prend la direction des Opérations à Budapest, pour, en 2011, assurer la direction générale Europe centrale pour les pays tels que la Pologne, la République Tchèque, la Hongrie, la Slovaquie. Il supervise, entre autres, la construction de l'usine des eaux usées de Prague. En 2018, changement de cap et de zone géographique puisque Manuel Rivet rejoint la direction des opérations pour les activités Eau et Assainissement au Moyen-Orient, couvrant Oman, le Qatar, les Emirats Arabes Unis, l'Arabie Saoudite, le Bahreïn et le Koweit.

Manuel Rivet a d'ores et déjà annoncé vouloir poursuivre le programme d'innovation et capitaliser sur l'expertise technique que possède la filiale de Suez. L'innovation qui a permis à Seramm de créer notamment le [email protected], sa solution de pilotage connectée d'assainissement qui permet de surveiller les infrastructures terrestres et d'intervenir en cas d'incident et d'impact sur l'environnement, notamment la mer. D'autres solutions, de surveillance de la qualité des milieux aquatiques comme de prédiction de la qualité des eaux de baignade, structurent la stratégie smart city de la filiale. Pour sa part, Yves Fagherazzi est quant à lui, le nouveau directeur de la société publique des Eaux et d'Assainissement d'Alger.