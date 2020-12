Comment Traxxs et ses semelles connectées veulent conquérir le marché des EPI

Traxxs et ses semelles connectées avancent d'un bon pied sur le marché des équipements de protection individuelle (EPI). Un monde très normé où la jeune pousse sophipolitaine s'évertue depuis quatre ans à montrer patte blanche. Le partenariat conclu en novembre avec Securitas France plaide en ce sens et vient compléter une offre consacrée à la protection du travailleur d'un service de télésurveillance. "C'est une nouvelle case de cochée qui apporte de la crédibilité à notre solution et répond aux attentes des entreprises, PME et ETI en tête, qui n'ont pas les capacités en interne pour opérer la gestion des alertes", relève Sylvain Rispal, son dirigeant-fondateur. Pour qui "bien plus qu'un message marketing", cet accord entre le groupe leader de la sécurité et Traxxs "prend valeur de certification".

Innovation brevetée

Née en 2013, Traxxs conçoit et commercialise des solutions innovantes de protection sous forme de semelles connectées. Destinées aux travailleurs isolés, celles-ci contiennent un...