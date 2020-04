"L'e-commerce de proximité aura son mot à dire"

Essentiel ; plus que jamais dans le contexte de crise que nous vivons, c'est ce qu'est le e-commerce. Livreurs, préparateurs de commandes, tous sont les courageux acteurs d'une deuxième ligne, mobilisés pour le maintien de l'économie et pour la poursuite d'une activité qui permet à tous les Français de continuer d'accéder à des produits qu'ils estiment primordiaux. Leur action, nécessaire, nous oblige. Elle transcende la dimension longtemps perçue comme uniquement mercantile de ce commerce, pour lui donner une valeur sociale profonde.

Aujourd'hui, alors que le confinement et la situation sanitaire empêchent le contact, le e-commerce et a fortiori la livraison, deviennent des remparts contre l'isolement. Chacun peut, de manière responsable, grâce au maintien de ces services, continuer d'accéder à ses besoins, sans risque. Au-delà de la pure consommation, le e-commerce est bel et bien devenu progressivement l'un de nos derniers liens avec le monde extérieur.

Les chiffres de croissance du nombre de sessions en ligne sont édifiants avec une croissance de 13% selon ContentSquare pour la seule première semaine de confinement. Ils sont à corréler, bien sûr, avec une augmentation du nombre de livraisons. Le e-commerce tire donc assurément parti de la conjoncture, avec 2,5 millions de nouveaux clients selon Kantar, en devenant l'un des derniers portails de consommation encore accessible pour la population.

Conquête d'un marché nouveau

Et même s'il a longtemps été synonyme de mondialisation, nous voyons depuis maintenant plusieurs semaines/mois, poindre une évolution notable dans son rôle et de sa place dans notre quotidien, au cœur même de la cité. Accusé pendant de nombreuses années d'être synonyme de désertification commerciale des centres-villes, le e-commerce est un atout pour ces points de vente. Canal d'acquisition supplémentaire, accélérateur de ventes en drive ou livrées, le e-commerce peut bien au contraire les accompagner dans cette période et dans le futur. Les initiatives se multiplient en ce sens, et marquent déjà le pas de nouveaux usages de la consommation avec d'un côté de la proximité, du circuit-court, un retour au local ; de la simplicité, de la praticité, de la rapidité, de l'autre. La crise actuelle est d'ores et déjà en train de modifier fondamentalement nos comportements d'achats, et nos habitudes de consommation : si l'e-commerce en général prendra bien évidemment une place majeure à l'avenir, l'e-commerce de proximité aura, lui aussi, son mot à dire dans la conquête d'un marché nouveau.

Acteurs de la logistique et de la livraison s'organisent aujourd'hui pour absorber l'accroissement de cette demande, tout en conservant au cœur de la préoccupation l'impérieuse nécessité de protéger la santé de leurs employés. Le rôle de ces acteurs, notre rôle donc, puisque j'en fais partie, est fondamental. L'assertion peut sembler immodeste ou emplie d'une arrogance malvenue comparativement à celui de bien d'autres corps de métier ; mais notre ambition actuelle, à défaut de sauver des vies, est celle de les protéger autant que possible. Et nous sommes humblement fiers de participer, à notre petit niveau, à l'effort de guerre actuel !