La commande publique doit sauver l’innovation française !

Avec la French Tech, la France dispose d'un gisement visible d'entreprises innovantes : celles-ci sont parfois confrontées à l'étroitesse du marché intérieur, et souvent, mais plus encore à l'immaturité de leurs clients potentiels dont les circuits de décision sont aussi complexes qu'ignorants de la réalité et des enjeux des technologies numériques. Ceci est souvent expliqué, et en réalité aggravé par la compétition internationale puisque 85% de nos marchés de fournitures de composants numériques sont remportés par des acteurs non européens.

Or, il y a une différence entre poser un constat et baisser les bras. Cette part de marché est, pour partie, le résultat d'une absence de volonté ou de prise de risque. Bien sûr, il ne s'agit pas de reproduire les traumatismes d'Alcatel cédé à Lucent, qui fût un échec autant technologique que politique, une erreur de jugement centralisée portant sur le fond comme sur la forme.

De nombreux industriels réclament la prise en compte de la souveraineté comme critère d'analyse des marchés publics : la bonne nouvelle est que tous les outils sont en réalité déjà disponibles ! Le critère environnemental peut aussi apporter une contribution positive...