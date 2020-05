Pourquoi il faut verdir les transports

Alors que les températures mondiales augmentent et que les conditions météorologiques sont perturbées partout dans le monde, la nécessité d'agir sur le changement climatique devient de plus en plus urgente. L'Accord de Paris de 2015, qui a fait date, a constitué une étape importante. Toutes les parties ont convenu de limiter le réchauffement climatique à moins de 2ºC d'ici l'an 2100, ou bien, de manière plus ambitieuse encore, à 1,5ºC par rapport à l'ère pré-industrielle.

Réduire les gaz à effet de serre (GES) pour atteindre ces objectifs est un défi énorme pour tous. Pour parvenir à la réduction nécessaire, nous devons opérer une décarbonation généralisée de l'économie, avec des réductions particulièrement importantes dans les domaines où la technologie le permet, notamment dans le secteur des transports.

Le transport est à lui-même un secteur très varié : de nombreuses technologies sont utilisées pour déplacer des personnes et des marchandises sur des distances et des terrains différents et à des vitesses variables. Malheureusement, il repose presque entièrement sur une seule source d'énergie - la combustion du pétrole. En conséquence, le secteur dans son ensemble est...