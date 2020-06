Le COVID-19, révélateur de la Supply Chain Santé

Ainsi, distanciation sociale, confinement, contraintes capacitaires, masques chirurgicaux ou FFP2, tests PCR ou sérologiques n'ont plus de secret pour nous ! Comme les institutions du système de santé, DGS, ARS, Santé publique France... dont les compétences nous étaient jusque-là méconnues. Le DGS a ainsi révélé, jour après jour, la supply chain santé sous-jacente à cette gestion de crise, ses flux (patients, dispositifs d'armement de lits, équipements de protection), son pilotage par l'ensemble des acteurs impliqués, mais aussi ses dysfonctionnements (ruptures notamment). Il nous a finalement initié au Supply Chain Management, démarche transversale de pilotage des flux, dont l'objectif est de coordonner la demande de soin à l'offre via les achats et approvisionnements des équipements et consommables, leur stockage et distribution vers les services médicaux, la production de diagnostics et de soins (gestion des capacités en réanimation) en passant par le transport de patients, ou encore le positionnement des ressources humaines dans toutes ces activités.

Christelle Camman, Nathalie Sampieri-Teissier et Laurent Livolsi

Cette connaissance affinée du système de santé, de la stratégie de lutte contre le COVID-19, des tactiques et règles déployées nous a transformés en autant de sélectionneurs prompts à refaire le match, à critiquer et conseiller les choix tactiques... dans l'émotion au risque de réponses trop rapides à des problèmes circonstanciels ! La crise est cependant une occasion unique de repenser cette supply chain et le système de santé dans son ensemble en s'appuyant sur ce que son pilotage a révélé sans focaliser sur les polémiques ruptures de stock, seulement symptomatiques d'un manque de coordination entre ses acteurs aux niveaux stratégique, tactique et opérationnel.

Le pilotage de la Supply Chain Santé

Comme un sélectionneur qui, dans une compétition internationale, ajuste ses plans au grès des résultats des matchs, cherche à (re)mobiliser son équipe et à la renforcer, le Ministre de la santé et le DGS ont progressivement adapté stratégie et tactique au regard de l'évolution attendue et réelle des flux de patients pour préserver les capacités hospitalières. Ce pilotage des flux à l'échelle de tout un système relève bien d'une démarche de supply chain management qui repose sur une double coordination, verticale et horizontale.

La Supply Chain...