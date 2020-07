La prévention en amont des difficultés : comment les entreprises peuvent-elles procéder ?

Les effets de la crise sanitaire du Covid-19 ont et auront bel et bien d'importants retentissements sur l'économie et les entreprises françaises. En réalité, ceux-ci s'ajoutent à une situation déjà fragilisée depuis une dizaine d'années. Face à cette situation, les chefs d'entreprises sont en proie à davantage de difficultés financières et se sentent souvent désorientés.

Prévoir ou subir, tel est l'enjeu pour l'entreprise

Le constat aujourd'hui est que la crise actuelle n'a pas encore atteint son paroxysme au sein du monde de l'entreprise : peu de demandes d'ouverture de procédures amiables, ni de procédures collectives, conséquentes à la crise sanitaire, ont été recensées à ce jour. Pourtant la vague est annoncée à partir de l'automne prochain. C'est là toute la nécessité d'intégrer ces pratiques de prévention.

Les experts du restructuring - hommes de chiffres et hommes de droit - disposent d'outils forgés par le législateur au cours de ces dernières décennies et...