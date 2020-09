Le M&A, levier stratégique de sortie de crise

Quelles sont les principales recommandations faites aux entreprises et à leurs dirigeants afin de sortir au mieux de cette période délicate ? Les cabinets préconisent majoritairement une politique proactive de croissance externe pour s'en sortir par le haut.

Ainsi, il y a un consensus pour rappeler que si la crise va avoir un impact très différent selon les secteurs, pour toutes les entreprises, des plus performantes aux entreprises les plus en difficultés, le changement n'est pas une option.

Or parmi les actions stratégiques à mener pour faire évoluer rapidement sa position, les opérations de croissance externe sont privilégiées par les experts. Et dans ce contexte, ce sont les entreprises avec des stratégies M&A ciblées qui seront les plus à même de tirer profit de cette situation.

Quelles actions doivent mener les dirigeants ?

Comme l'explique le cabinet de conseil en stratégie Roland Berger, passé le choc initial de la crise, nous entrons dans une phase de transition et devons préparer la reprise. Ainsi ces trois phases distinctes doivent être accompagnées par des actions spécifiques :

Phase 1 : « le choc initial » (S1 2020) : piloter et...