Eddo.drop, la solution connectée qui économise l'eau

(Crédits : DR)

Née de l'imagination et des travaux menés par SmartEmbed, startup originaire d'Aix-en-Provence, spécialisée dans la conception, le développement et la fabrication de systèmes embarqués pour l'industrie, ce boîtier s'adapte sur les systèmes de douche permettant de piloter celle-ci et de s'assurer du volume d'eau utilisé. Une solution qui ne laisse pas les grands acteurs du secteur indifférents, nord-américain y compris.