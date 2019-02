Urban Cod ou l'auto-partage appliqué aux VTC

Lorsque deux spécialistes de l'auto-partage se rencontrent, difficile de ne pas parler business et opportunité d'entreprendre. Le premier, Georges Gallais, est le père fondateur de VuLog, startup née à Sophia-Antipolis, pionnière dans la smart mobilité puisque pariant dès 2006 sur le partage de véhicules... électriques. Deux innovations qui se sont depuis confirmées avec le temps.

Le second, Louis Marmilllon, est aussi un spécialiste de l'auto-partage, depuis 15 ans, expertise qu'il a mis au service de grands groupes dont Blue Solutions, la filiale du groupe Bolloré, impliquée dans la fabrication de batteries Lithium Métal Polymère. Et c'est en 2016 que le secteur du VTC commence à attirer son attention.

Choc de simplification

Ensemble, Georges Gallais et Louis Marmillon décident "d'appliquer l'auto-partage a un vrai business". Ce sera donc l'activité VTC. Une activité qui selon le rapport émis par BCG en 2016 pourrait friser 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2022.

Baptisée Urban Cod, la startup applique donc le principe de l'auto-partage au sens mode opératoire. "Nous louons des voitures aux chauffeurs VTC, la location du véhicule se faisant via l'application dédiée", précise Louis Marmillon.

L'application qui gère notamment tout le volet logistique. Si pour le moment le chauffeur s'inscrit via la plateforme sur le Net, à terme cela se fera via l'application. Laquelle, une heure avant la prise en main, indique via une map, tous les éléments nécessaires à la récupération du véhicule. L'application sert également de clé dématérialisée pour ouvrir et fermes les portes. Du côté du chauffeur VTC, c'est le temps d'utilisation du véhicule qu'il rémunère.

Par ailleurs, pour certifier l'état des lieux, la startup pariso-niçoise s'appuie sur l'expertise d'une autre startup, WeProov dont le cœur de métier est de digitaliser et sécuriser l'opération. Et qui est entrée au capital de Urban Cod.

Raisonner le VTC

"Nous raisonnons le VTC" explique Louis Marmillon. Car l'activité, croissante, a généré beaucoup de demande de mobilité supplémentaire. La possibilité de faire appel à un chauffeur a apporté une solution à des personnes qui ne se déplaçaient pas. "Il y a le besoin et le sujet social. En partageant le véhicule on limite les utilisations. Cela permet aussi moins de véhicules tampon. Et si demain, nos véhicules deviennent propres, alors cela aura un effet conséquent".

Actuellement, Urban Cod est en test à Paris mais déjà la Côte d'Azur a manifesté son attrait. "Il y existe un vrai marché", reconnaît Louis Marmillon. L'équipe IT soit 4 personnes, s'est d'ailleurs installée au sein de CEEI de Nice.

Adresser les zones denses... et les autres

Les objectifs d'Urban Cod sont doubles. Être une solution à la fois pour les zones centrales urbaines où la demande est forte, mais où l'acquisition d'un véhicule peut représenter un frein - pour le prix ou certaines conditions d'exercice. Mais la startup compte aussi être une solution d'activité complémentaire dans les zones plus rurales.

"Dans les zones denses nous venons nous greffer à un marché existant. Mais dans les zones moins denses nous pouvons représenter une possibilité de travail complémentaire. Nous apportons l'outil pour générer de l'offre", détaille Louis Marmillon. Pour le moment, un seul forfait - pour 20 heures hebdomadaires - est proposé aux chauffeurs.

Enclencher la seconde

L'autre objectif est le passage à l'international qui se fera "le plus vite possible", dit aussi le président de la jeune entreprise, assez pressé sur le sujet. "Le marché est là et notre mode opératoire peut s'appliquer partout".

Urban Cod table sur un chiffre d'affaires de 50 M€ à 3 ans.