Avec Wenity, Studeal s’ouvre à toutes les communautés

Studeal diversifie son offre et s'ouvre de nouveaux marchés. Spécialisée dans les solutions de gestion de communautés, la jeune pousse azuréenne née en 2013 s'est fait un nom sur le segment estudiantin avec une première plateforme utilisée aujourd'hui par près d'un millier d'associations étudiantes en France pour gérer leurs membres, leurs cotisations, leurs événements... Avec Wenity, elle s'ouvre désormais à d'autres publics, professionnels notamment.

Quatre communautés cibles

"Les communautés, quel que soit leur positionnement, ont les mêmes besoins : des outils permettant de simplifier leur gestion, d'animer leur communauté et d'attirer de nouveaux membres. Or, si les outils de gestion sont pléthores sur le marché, ils sont finalement peu à s'emparer de la problématique recrutement et engagement des membres qui est pourtant le nerf de la guerre. C'est là que l'on se différentie", explique David Bouquet, co-fondateur avec Quentin Dequippe de l'entreprise. Laquelle, après deux années de développement technique au sein de l'accélérateur orienté IT Supralog-Labs, à Antibes, a posé armes et bagages au Village by CA de Sophia Antipolis pour le lancement de sa nouvelle solution qu'elle a choisi d'adresser à quatre types de communautés : les associations professionnelles et autres pépinières, incubateurs et accélérateurs, les corporate alumni qui regroupent les anciens de grands groupes - ou pas - très en vogue aux USA, les clubs de sports amateurs et les institutionnels, collectivités et politiques. "A terme, Wenity est appelée à équiper l'ensemble des communautés qui en auraient besoin", précise le dirigeant.

Boîte à outils

Opérationnelle depuis l'automne 2018, la plateforme se présente comme une solution connectable et modulable, hyper simple à l'usage, capable de pousser l'information sur le canal (Linkedin, Facebook...) le plus pertinent selon les habitudes des membres. Une boîte à outils, en somme, proposant un ensemble de modules (gestion de la trésorerie, agenda, annuaire géolocalisé, animation des sous-communautés, création d'une boutique en ligne, d'un site vitrine dynamique...), commercialisée à travers une offre premium dédiée aux communautés de 500 adhérents et plus. Parmi ses premiers clients, l'école d'ingénieurs EFREI, la Fondation UCA, le réseau Trajectoire GEA (anciens de l'IUT de Nice), le business club parisien Agregator ou encore le Conseil Régional de La Réunion qui entend ainsi encourager les échanges entre les 6 000 étudiants réunionnais installés en Métropole. Des développements "semi-spécifiques" sont également possibles, à l'instar de ce réseau d'incubateurs et de pépinières de l'Est qui souhaiterait créer un club de start-ups avec un module de notation des prestataires. Les discussions sont en cours.

Marque blanche

Une seconde offre, dédiée aux plus petites associations et limitée aux modules permettant de gérer l'adhésion, les événements et la trésorerie, est actuellement en test auprès de deux organisations clientes : l'association ProfessionnELLES et la coopérative d'activités et d'emplois niçoise Mozeika. Son lancement est programmé pour le deuxième semestre 2019.

Celle-ci sera déclinable en marque blanche afin d'accélérer son déploiement auprès de partenaires stratégiques comme la Macif, actionnaire de Studeal depuis 2017 à travers son véhicule d'investissement Macif Innovation, qui compte dans son portefeuille d'assurés 12 000 comités d'entreprises et 45 000 associations dont 80% totalisent moins de 50 membres. De quoi booster un chiffre d'affaires (non communiqué) "en progression de 200 % en 2018", essentiellement "porté par la pré-commercialisation de la plateforme Wenity". Preuve de "la traction du marché pour cette solution", affirme David Bouquet. Studeal emploie 8 personnes et cherche à étoffer son effectif d'un développeur front-end et UX.