Sabrina Roubache productrice hyperactive venue de la planète Marseille

Elle le répète souvent, elle ne « lâche rien ». C'est ce qui s'appelle aussi avoir de la suite dans les idées. Pourtant, derrière une apparence de chef d'entreprise hyperactive, Sabrina Roubache pèse le poids de chacune de ses décisions. Plus tête froide que tête brûlée.

La production, Sabrina Roubache n'y tombe pas dedans quand elle est petite mais presque, puisque c'est à l'orée de ses 20 ans qu'elle croise la route de Philippe Fragione, plus connu sous le pseudonyme d'Akhénaton, membre emblématique du groupe de rap originaire de la Cité phocéenne, IAM. Elle le suit dans l'aventure de leur fameux album L'École du micro d'argent, mettant un pied dans le monde de la production. Pour ne plus jamais le quitter. La production, c'est donc son « truc ». Un secteur où il y a beaucoup à faire, notamment parce que la consommation du public change, que la technologie évolue et que les territoires ont aussi leur mot à dire.

Gurkin Invest Films, premier fonds d'investissement en région dédié aux industries créatives

Sûre et certaine que la Provence représente l'avenir des industries créatives et parce que le nerf de la guerre, quoi qu'on en dise, c'est toujours la monnaie sonnante et...