Comment Timenjoy veut devenir la Bible de vos sorties

Bâtir une communauté de 80 000 personnes en deux ans, voilà un signe révélateur. "La dynamique a très vite pris et l'engouement, depuis, ne se dément pas", se félicite Mathilde Aylies, co-fondatrice de la start-up niçoise Timenjoy, guide 2.0 des sorties culturelles, sportives et festives. Il faut dire qu'il n'est pas toujours aisé de trouver l'événement qui va bien dans la masse d'informations qui inondent le web. Certes, il existe des sites sectoriels dédiés à un type d'activité ou liés à un territoire, à l'instar des agendas proposés par les collectivités, mais "aucun ne centralise tout de manière à la fois globale et personnalisée", assure-t-elle. Car Timenjoy ne se contente pas d'être une simple base de données événementielles. La solution, fondée sur la personnalisation et la géolocalisation, se construit autour de la connaissance de l'utilisateur pour lui proposer la ou les sorties les plus pertinentes. Et ça, ça change tout.

Mon amie Joy

Le concept, né en 2017 à la faveur d'une page Facebook, s'est au fil des mois enrichi pour devenir un site web répertoriant les événements dans dix catégories (spectacle, concert, sport, expo, vie nocturne, bar, insolite, théâtre, festival, salon), puis une appli reprenant les codes du réseau social Tinder et, depuis l'an passé, un chatbot sur Facebook Messenger, baptisé Joy. Un choix de vecteur tout sauf anodin. "Les téléphones sont encombrés et pour éviter aux utilisateurs un téléchargement de plus, nous avons intégré notre service dans une appli de messagerie instantanée déjà installée, qui plus est la plus utilisée au monde", reprend la dirigeante. Bonne pioche puisqu'aujourd'hui, "ce petit compagnon de sortie est notre outil phare." Celui-ci crée, au fil des échanges, "une relation intimiste permettant à notre robot de mieux connaître la personne, ses goûts, ses habitudes... Joy peut ainsi lui recommander automatiquement une sélection personnalisée d'événements ainsi que la possibilité de participer tout au long de l'année à des jeux concours pour gagner des places, des codes promo grâce à nos partenariats avec des organisateurs comme Panda Events, Les Plages Electro, Crossover, Nuits du Sud..." Et ça aussi, ça change tout.

Une communication ultra ciblée

Avec plus de 250 000 événements référencés en deux ans, Timenjoy se présente comme une offre de communication complémentaire et "ultra ciblée" pour les organisateurs. Ces derniers, invités à renseigner directement et gratuitement leurs manifestations sur une plateforme dédiée aux professionnels - My Timenjoy - peuvent en effet, contre rémunération, les "mettre en avant de manière très précise" sur les différents canaux développés par la jeune pousse auprès d'un échantillon d'utilisateurs qualifié. Lesquels sont aujourd'hui majoritairement basés dans le Sud-Est (50 000 sur les 80 000) et âgés - c'est le cœur de cible - de 25 à 35 ans.

Vers une couverture nationale

Toutefois, des communautés ont commencé à voir le jour dans d'autres grandes villes comme Paris, Toulouse, Lyon, Strasbourg, dans l'objectif d'étendre le service Timenjoy au national dès 2020. Aussi l'entreprise, hébergée au sein de l'incubateur du groupe Nice-Matin Le Mas, s'est-elle engagée dans une démarche de levée de fonds afin d'accompagner son développement et d'étoffer l'effectif composé pour l'heure de ses quatre co-fondateurs. L'ajout de nouvelles fonctionnalités sera également au programme. Parmi elles, "le live pour permettre aux utilisateurs qui n'assistent pas à un événement de le vivre quand même au travers de nos solutions", ou encore des services annexes comme ceux liés au logement et au transport afin que Timenjoy, qui propose déjà un système de billetterie, puisse devenir le point central pour qui veut vivre son événement sereinement.