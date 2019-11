Pour Bruno Grandjean, président de l'Alliance industrie du futur (AIF), la France n'a pas seulement besoin de produits innovants, mais également de process innovants. (Crédits : DR)

ENTRETIEN. Le défi est à la fois technologique, culturel et territorial mais l'industrie moderne, numérique et responsable n'est plus un vœu pieux, elle est réalité. Et c'est très bon pour la compétitivité, explique le président de l'Alliance industrie du futur.