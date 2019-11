L’industrie du futur s’enracine en France

L'industrie revient de loin. Difficile de chasser les images d'Épinal, celles d'usines crachant des fumées noires, de travail difficile et harassant, d'ouvriers malmenés et mal payés... Mais ça c'était avant. Avant l'arrivée du numérique, des startups et surtout du besoin de reconquête. Car, oui, l'industrie s'est retrouvée confrontée à des enjeux de compétitivité nationaux et internationaux et pour ne pas se laisser dépasser, il a bien fallu embrasser cette industrie du futur. C'est exactement ce à quoi exhorte l'Alliance industrie du futur, présidée par Bruno Grandjean (lire l'entretien ci-contre). Sa mission : inciter, accompagner, rassurer, encourager les PME industrielles à ne pas regarder passer le train de l'innovation. En clair, le numérique c'est fantastique, le durable aussi, et le tout crée une dynamique permettant de grignoter de nouvelles parts de marché.

Afin de mettre en avant des exemples concrets, les Vitrines industrie du futur ont été créées. Ce label estampille celles ayant remis à plat leur modèle et qui ont su aller vers ce futur prometteur. Elles sont 70 actuellement à s'en prévaloir dans l'Hexagone, comme autant de pépites brillant ici et là, un...