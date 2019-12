En obtenant 35 M€ de la BEI, Median Technologies accélère dans la médecine prédictive

C'est le genre de nouvelle qui tombe plutôt bien à quelques jours de Noël, surtout lorsqu'on est une entreprise à fort potentiel de croissance et que pour conserver son avance technologique et stratégique, toute manne financière est forcément la bienvenue.

En signant un contrat de financement avec la Banque Européenne d'Investissement (BEI), Median Technologies acquiert ainsi les moyens pour aller plus vite sur son développement.

iBiopsy, cœur du réacteur

Car au cœur de la stratégie, c'est iBiopsy qui concentre les capacités de croissance. Cette plateforme d'imagerie phénomique porte en effet la véritable valeur ajoutée de Median Technologies. L'entreprise, née en 2002, est passée par différentes étapes avant de procéder en 2018 à une phase de restructuration, phase qui a vu l'émergence d'iBiopsy. Cette plateforme s'appuie en effet sur l'intelligence artificielle et le big data. Or, lorsque la PME sophipolitaine fait le pari de l'intelligence artificielle, elle agit un peu en éclaireur. Il y a tout juste un an, Fredrik Brag, le fondateur et PDG de Median Technologies expliquait à La Tribune que justement, iBiopsy était arrivée au bon moment sur le marché et que "tout ce que nous avions prévu est en train de se produire". Comprendre que l'IA devenait la technologie d'avenir, celle qui était porteuse de progrès possibles et donc prometteurs de solutions affinées. "Si on comprend le système immunitaire, on est alors capable de développer des médicaments adaptés, qui vont cibler ce qui doit l'être", disait encore Fredrik Brag.

C'est dans cette même logique que l'arrivée du Docteur Nozha Boujemaa en décembre 2018 au poste de Chief Science and Innovation Officer a permis la poursuite des investissements en R&D.

L'intelligence artificielle constitue en quelque sorte le cœur du réacteur de Median. D'ailleurs Fredrik Brag a largement participé au SophIA Summit organisé à Sophia-Antipolis par la Communauté d'agglomération (CASA) et l'Université Côte d'Azur, en novembre dernier et qui a rassemblé de nombreux experts sur le sujet au sein de la technopôle.

L'intelligence artificielle qui est donc synonyme de réelle médecine prédictive, et au-delà, de médecine personnalisée. En étant capable d'identifier, à partir de biomarqueurs non-invasifs, les signatures spécifiques de certaines maladies chroniques dont les cancers, c'est la détection précoce de ces maladies et la quantification de leur sévérité qui est permise. "Nous allons être capable d'être plus forts pour comprendre la maladie", explique Fredrik Brag à La Tribune.

Première tranche de 15 M€

L'autre conséquence de ce contrat de financement est le signal qui est envoyé au marché. Clairement, la PME azuréenne démontre sa capacité à croître vite. Financée dans le cadre du plan Juncker qui soutient les projets de recherche et d'innovation, Median a toutes les cartes en main pour réussir son accélération. Concrètement, une première tranche de 15 M€ sera activée au cours du premier semestre 2020, puis les deux autres tranches - de 10 M€ chacune - à la discrétion de l'entreprise. Pour rappel, Median Technologies dispose d'une filiale aux Etats-Unis ainsi qu'à Shanghai. En 2018, Median Technologies réalisait un chiffre d'affaires de 6,3 M€.