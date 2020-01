Jour 1 du CES : c'est (vraiment) parti !

Ça y est, le jour tant attendu est arrivé. 7 janvier 2020, premier jour du CES de Las Vegas.

Après des mois de preparation accompagnés d'un mélange d'excitation et de curiosité, il est enfin l'heure. « Show Time » comme ils disent ici 🌟

Programme de la journée : petit déjeuner organisé par la Région, rencontre avec un de nos mentors qui nous accompagne sur le salon, pitches effrénés et rendez-vous. Et bien-sûr pour finir, les fameuses soirées du CES, l'endroit où l'on fait tout autant de rencontres que sur le salon, dans une ambiance... Las Vegas !

Réveil 5h, routine matinale, petit déjeuner et c'est parti pour repasser sur les e-mails, les réseaux sociaux ainsi que le programme de la journée.

La journée peut enfin commencer. LinkedIn, Twitter, Whatsapp... le téléphone s'affole depuis le réveil : médias, demandes de rendez-vous, amis entrepreneurs et j'en passe, ça ne s'arrête pas et ça annonce le ton de la journée.

Arrivés aux abords du CES, on se retrouve dans des bouchons énormes. Note a moi même : partir encore plus tôt demain. Finalement, on arrive a l'heure sur le stand pour l'ouverture, on peaufine les derniers réglages du stand et c'est parti. Ah non petit détail qui fait la différence : Lucile de Rising Sud nous amène de délicieux cupcakes sur le stand... maintenant, une bonne journée commence !

Deux d'entre nous restent sur le stand tandis que je me balade dans les allées et m'occupe de certains rendez vous programmés. Ça nous permet d'être assez efficaces et de découvrir. le CES aussi, car énormément d'opportunités se trouvent aussi en dehors du stand.

Je passe donc par les stands des différentes régions, puis des délégations d'autres pays : Pays Bas, Angleterre, Israël... et surtout la Corée, représentée massivement à cette édition. En tout cas, au premier coup d'oeil, il semble y avoir énormément de projets IOT, ce qui laisse présager une chose : 2020 sera une année encore plus connectée que jamais !

De notre côté sur le stand les choses avancent bien, on rencontre des gens formidables, tant d'un point de vue business que d'un point de vue personnel. Les visiteurs du CES sont généralement passionnés et adorent partager, alors en termes d'enrichissement on peut difficilement faire mieux.

Des rendez-vous intéressants s'enchainent et annoncent de belles collaborations potentielles : partenariats avec des grandes marques de luxe, rencontres de grands distributeurs outdoor français, échanges avec des partenaires industriels... Autant dire qu'après cette journée, on n'a qu'une hâte : rentrer à la maison et relancer tout le monde pour avancer au plus vite !

La journée se termine, c'est le moment pour nous de remballer, de trier les contacts à relancer, de rédiger les e-mails de suivi et de se préparer à sortir pour une des soirées business du CES afin de clôturer cette première journée en beauté. Espérons qu'on ne rentrera pas trop tard... car le jour 2 est généralement le plus intense ;-)