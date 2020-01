Nodeus Solutions réinvente la téléassistance

En gestation depuis 2014, Nodeus Solutions entre en piste. En l'occurrence, celle de l'Eureka Park du CES de Las Vegas qui rassemble depuis le 7 janvier les dernières innovations en herbe et pleines d'ambitions. La solution portée par la jeune pousse azuréenne née en juillet 2019 est de celles-là. Elle entend révolutionner le secteur de la téléassistance en l'affranchissant de tout dispositif porté, bracelet ou collier, jugé stigmatisant, voire angoissant. Et ainsi favoriser le maintien à domicile des personnes âgées autonomes et isolées "dans un sentiment de confiance et de sécurité", insiste son dirigeant, James Nicolaï.

Un défi de société

C'est l'envie de "recréer du lien social" qui a poussé l'entrepreneur à se lancer dans ce projet, incubé et financé durant cinq ans (pour plus de 700 000 euros au total) par Fantastic Sourcing qu'il a fondé en 2004. Basée à Cagnes-sur-Mer, l'entreprise est spécialisée dans la distribution de composants électroniques pour les grands comptes et sous-traitants industriels. Elle compte 8 personnes pour un chiffre d'affaires annuel d'un peu plus de 1 M€, dont 70% réalisés à l'export.

Son idée ? "Rendre n'importe quel habitat intelligent en l'équipant d'un système de capteurs associés à un algorithme capable, sur un temps donné, d'apprendre les habitudes de l'usager sur quatre activités clés de la vie (l'alimentation, l'hygiène, le sommeil, la mobilité) pour prévenir, en cas de changement important et/ou répété du comportement, via une application mobile la communauté". Comprendre, "un cercle de solidarité composé de membres de la famille, de voisins, d'amis... des aidants choisis par la personne âgée qui se partagent le devoir de bienveillance". Une entraide "que l'on a aujourd'hui perdue" et qu'il convient de remettre au goût du jour. "Notre génération veut changer le monde. Elle se déplace à vélo, fait du covoiturage, mange bio, prône le recyclage, les paniers partagés... mais quid de la solidarité et de la bienveillance envers nos aînés ? Nodeus peut être la solution pour adresser ce défi de société", plaide le dirigeant.

Big Brother is not watching you

L'innovation Nodeus Solutions se veut donc sociétale, mais aussi technologique. Ici, pas de dispositif porté donc, ni de système de vidéo-surveillance. "Personne ne veut de Big Brother chez soi !", lance, à juste titre, James Nicolaï. A la place, une multitude de capteurs de mouvements, de lumière, de température, de qualité de l'air, du taux d'humidité, du niveau des piles, un accéléromètre... conçus et fabriqués en interne, regroupés pour la plupart au sein d'un seul module, "pas plus grand qu'une alarme anti-intrusion".

L'objectif étant de rendre le dispositif "quasi-invisible" pour éviter de "cultiver l'angoisse" et favoriser son "acceptabilité". "Nous avons beaucoup travaillé sur ce sujet avec l'organisation, en partenariat avec la ville de Cagnes-sur-Mer et son CCAS, de nombreuses réunions publiques", détaille le dirigeant qui a par ailleurs signé cet automne un contrat de collaboration et de recherche avec l'INRIA et l'Institut Claude Pompidou, spécialiste de l'Alzheimer, dans le but de détecter les premiers signes de fragilité avant que la maladie ne s'ancre dans le temps.

Fonctionnalité prédictive

"Notre système est aujourd'hui mature, d'où la création de la société Nodeus Solutions en vue de son lancement commercial à la fin de l'année 2020 auprès des professionnels du secteur de l'aide à la personne, des opérateurs de résidences seniors ou de parcs immobiliers ou encore des prescripteurs comme le monde de l'assurance, des mutuelles et des grands opérateurs notamment énergétiques", annonce le dirigeant. Qui se donne donc près d'un an pour "parachever l'algo en y ajoutant une fonctionnalité dédiée au prédictif", boucler la certification CE, structurer son réseau de distribution et lancer une pré série de 1000 à 2000 pièces.

Pour ce faire, la jeune pousse souhaite lever 1,2 M€. Et déroule ses arguments. "Nous ne partons pas d'une feuille blanche. Nous avons un proto qui fonctionne, un système propriétaire, des expérimentations, des prospects et de très belles perspectives en termes de marché". En effet, douze appartements situés sur le territoire de la métropole Nice Côte d'Azur sont actuellement équipés de Nodeus Solutions, laquelle est en pourparlers avancés avec le groupe privé Domusvi pour doter quelques-unes de ses résidences séniors du dispositif. Quant aux perspectives, elles se résument en deux chiffres : "⅓ de la population européenne âgée de plus de 65 ans vit seule à domicile quand moins de 10% des habitats sont équipés".