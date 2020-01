CES 2020 : à faire... ou pas

Le CES 2020 c'est fini depuis quelques jours. Mais on déjà une petite idée de ce qui est à (re)faire et à améliorer.

Ce qui est à garder pour les prochains

L'utilisation efficace du dashboard CES. Le dashboard du CES, c'est en quelque sorte la vitrine que peuvent voir les visiteurs en préparation du show. On a mis beaucoup plus d'efforts dessus cette année et nous l'avons rempli plus tôt. Bilan : 3 fois plus de leads qualifiés récupérés grâce au site du CES comparé à l'édition 2019. Et par conséquent, plus de trafic qualifié sur le stand, un bon gain de temps et d'énergie.

L'utilisation tout aussi efficace du réseau / Outreach. Tout le monde le sait, tout le monde le répète, mais on va le faire encore une fois : LE RESEAU EST LA CLÉ. Cette année, nous avons utilisé notre réseau pour rencontrer des personnes. Et quand je dis réseau, c'est évidemment notre réseau direct, mais c'est aussi les personnes d'influences de la FrenchTech, des grands groupes, des régions ou encore simplement aller voir des gens et leur dire "je fais xxx est ce que tu connais des gens intéressants que je devrais rencontrer ?" et demander une mise en relation ou les connecter sur LinkedIn.

Très porteur aussi, l'identification et inscriptions en amont des soirées importantes. Les soirées du CES sont incontournables et on y fait beaucoup de très bonnes rencontres. Cependant les meilleures sont peu, voire pas trouvables (il faut être invité) ou ont des listes d'attente très longues. Encore une fois, le réseau aide beaucoup et s'y prendre en avance permet de garantir d'identifier les meilleures opportunités.

Evidemment, on ne saurait que trop suggérer de planifier cela en amont du show.

Car c'est la planification qui nous a permis de gagner un temps précieux sur l'événement. Nous avons réalisé un « CES Roadbook » complet reprenant absolument toutes les informations qui pourraient nous être utiles sur le show : informations de douane, numéros des organisateurs et des personnes sur le stand, organisation à l'échelle du stand, stratégie pour l'évènement, catégories de personnes ciblées, pitch... tout y est, et ça permet d'avoir un document auquel se référer en cas de besoin. Et surtout, ça unifie le message.

On a aussi réalisé des fiches contact sur lesquelles nous avons agrafé les cartes de visites, avec un système de notation afin de qualifier le prospect et de définir des scénarios de follow-up en fonction.

Bon à savoir aussi :

Arriver plus tôt et partir plus tard. Nous sommes arrivés 3 jours avant le salon ce qui nous a permis de nous habituer au décalage horaire. Ça nous a aussi permis de bien nous immerger dans le salon, de réaliser les derniers préparatifs, participer aux évènements pré-CES et de peaufiner l'apparence du stand. C'est bête ce que quelques petits détails comme une vitrine et un logo lumineux peuvent attirer du monde !

Quand on fait des salons on le sait, c'est l'après show qui est crucial. Il faut revenir vers les contacts, conserver l'intérêt généré et « convertir » ces prospects récoltés. C'est pourquoi nous avons décidé de rester 10 jours supplémentaires aux États Unis pour faire des rendez vous de suivi avec certains contacts rencontrés sur le salon : beaucoup plus efficace que de courir derrière des e-mails souvent sans réponse.

Qu'est-ce que nous aurions pu mieux faire ou différemment ?

Faire construire la vitrine produit par un prestataire. Encore un bon vieux réflexe d'ingénieur ça... l'idée de construire une vitrine et de faire joujou avec une perceuse est bien séduisante, mais ça s'est révélé être une très grosse perte de temps, temps qui aurait été bien mieux alloué sur d'autres tâches.

Mieux utiliser les contacts de l'année passée. Malheureusement, nous avons assez peu utilisé le potentiel de tous les contacts que nous avions réalisé l'année précédente. Par manque de temps certes, mais peut être à cause d'un petit manque d'organisation à ce niveau. À bien garder en tête pour les prochaines fois donc !

Contacter les journalistes plus tôt. Un pied à cheval dans la levée de fonds en cours, un autre dans l'organisation du CES, la partie média est légèrement passée à la trappe et nous avons contacté les médias relativement tard dans l'année. Nous avons cependant eu une très belle couverture médiatique, mais probablement que nous aurions pu trouver des façons plus innovantes de communiquer avec un peu plus de temps.

Voilà, c'est tout pour ce CES 2020... A suivre évidemment !