Comment la marque d'activewear Noliju peaufine sa stratégie

Rien que le nom est prometteur. Baptisé L'Aventurier, il est le dernier-né de la famille Noliju. Implantée à Sophia-Antipolis, la marque d'activewear fondée par Norah Luttway poursuit donc son développement en lançant sa première ligne éco-responsable via son premier maillot de bain. Car l'Aventurier a été conçu en tissu recyclé. Plus exactement en tissu issu de morceaux d'anciens filets de pêche, broyés et transformés en granulés. Lesquels sont ensuite fondus pour créer un fil.

Innovation d'usage

Une première pour la marque sous cette forme peut-être, mais une démarche qui s'inscrit complétement dans la philosophie portée par Norah Luttway. Venue de l'industrie textile, la dirigeante de la startup sophipolitaine défend à travers sa marque la notion de proximité et de sourcing pointu des matières. Déjà, Noliju s'est distinguée par le recours à certains tissus techniques, micro-aéré, anti-couture, évacuant la transpiration... En matière d'éco-responsabilité et d'économie circulaire, le secteur textile est plein d'initiatives...

Positionnée sur le segment de l'activewear, Noliju dessine, produit et distribue des vêtements pouvant être portés aussi bien pour les activités...