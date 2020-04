Comment la technologie brevetée d'InfraOps adresse la cyber-sécurité

Il aura fallu 4 années de R&D pour que IOPS passe de l'état de projet à la réalité. Cette solution est surtout le fruit des expertises réunies de Jean-Claude Harry, spécialiste des infrastructures et de la virtualisation, Charles-Edouard Oukrat, expert en sécurité des systèmes d'informations et Damien Vargas, architecte en exploitations informatiques. Fin prête et donc commercialisée depuis la fin de l'année 2019, IOPS est un peu un OVNI dans le monde de la sécurité informatique. Et cela tient à ses fonctionnalités. D'abord, celle d'être capable de simplifier la communication entre deux réseaux incompatibles mais aussi parce qu'elle est la seule solution française de zéro-trust.

A cela s'ajoute le fait que la solution est brevetée, une rareté dans le domaine informatique, où le code relève plutôt de la propriété intellectuelle.

"Notre solution permet de faire communiquer et de sécuriser deux réseaux informatiques entre eux. En quelque sorte, nous jouons le rôle de traducteur", explique Damien Vargas. La particularité étant qu'outre le fait de permettre l'échange entre les réseaux, IOPS sécurise chacun d'entre eux, avant l'échange. "Nous sécurisons au plus près des machines",...