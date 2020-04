Imparato donne la réplique en numérique

Passionné de théâtre, Damien Vincent adore autant monter sur scène qu'il déteste apprendre ses textes. "En plus, il est difficile de travailler seul donc je passais mon temps à embêter ma femme ou mes enfants pour qu'ils me donnent la république", raconte cet informaticien de carrière. En 2016, il décide de développer, via la société ad hoc Dacotha, l'application Imparato. Un mot que l'on peut traduire de l'italien par "appris" ou "retenu" et un clin d'œil à l'expression "une italienne" qui dans le théâtre désigne les répartitions sans intonations faites pour apprendre son texte.

Car c'est pour cela que sert l'outil mis au point par Damien Vincent. "L'application prend les répliques d'une œuvre et les répète, sauf celles du comédien qui s'entraîne", détaille-t-il. "Cela permet de gagner en autonomie et d'apprendre plus rapidement", ajoute-t-il. Imparato propose plus de 400 textes tombés dans le domaine public, allant de Molière à Eugène Labiche, et offre la possibilité d'y télécharger ses propres textes sous forme de PDF. Ceux-ci ne sont consultables que par la personne qui les a téléchargés ou peuvent se partager avec les autres comédiens de la pièce.

La voix synthétique,...