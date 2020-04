Du thermostat à l’alarme : Ween décline sa technologie pour se diversifier

C'est un cocktail de géolocalisation et d'intelligence prédictive. Avec sa forme de goutte d'eau, le thermostat développé par Ween - entreprise aixoise de onze salariés - est capable de piloter le chauffage d'une habitation en fonction de la location du smartphone de ses occupants et de leurs habitudes. "Il existe des outils pour piloter le chauffage à distance, mais on n'y pense pas forcément", explique Jean-Laurent Schaub, dirigeant de la société. "Avec notre solution, il n'est plus utile d'y prêter attention".

La technologie permet d'après lui de considérables économies d'énergie. "Nos clients passent 60 % plus de temps en mode économie d'énergie". Soit des économies de l'ordre de 10 à 40 % selon les usages.

Un marché du bâtiment plus soucieux de l'environnement

Le produit est mis sur le marché en 2016. "Au début, beaucoup venaient pour la technologie. Il y avait un effet de mode. C'était la grande période des objets connectés". Puis au fil des mois, les préoccupations environnementales devenant plus fortes, Jean-Laurant Schaud voit le marché évoluer. "De plus en plus de nos clients sont motivés par la cause environnementale, par la limitation de la pollution. C'est...