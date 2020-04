Comment Aglaïa & co veut changer les codes de la mode

Ils sont de plus en plus nombreux ces acteurs à vouloir rendre la mode plus soucieuse de son environnement et des personnes qui y travaillent. Carine Bozon et ses deux associés sont de ceux-ci. En 2016, ils fondent Aglaïa & co. Leur ambition : proposer une marque de mode féminine qui respecte une série de principes : une production française, la traçabilité des matériaux et le reversement de 5 % du chiffre d'affaire à des associations caritatives.

Et c'est par le monde de la bijouterie que la petite équipe entame son aventure entrepreneuriale. "On avait des contacts et une plus grande sensibilité pour ce domaine", explique Carine Bozon. Ses bijoux doivent asseoir la marque, d'autant qu'en matière d'éthique, beaucoup reste à faire sur ce marché. Par exemple, il n'existe pas de label éthique sur les pierres fines. "Alors on remonte la filière pour avoir une transparence de la mine au bijou. Nous nous sommes rendus aux États-Unis pour rencontrer un fournisseur de turquoise. On essaie de le faire pour d'autres pierres". Aglaïa & co ne recourt qu'aux pierres fines, laissant de côté les pierres précieuses plus controversées. Quant aux métaux, elle fait le choix de ne proposer que du...