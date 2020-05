Comment Comos Energy veut redorer l’image des boissons énergisantes

Boissons énergisantes et santé font rarement bon ménage. Pourtant elles rencontrent un grand succès partout dans le monde. Aux États-Unis, elles se présentent sous la forme de ce que l'on appelle des energy shots, des bouteilles de très petite contenance qui promettent des heures d'énergie et d'attention accrues. Léo Ravillon, qui y vit quelques années trouve le concept intéressant, même si la composition le laisse perplexe. "Les ingrédients de ces produits sont purement chimiquse. On y trouve de la caféine synthétique, de la vitamine B, de l'acide folique ou encore de la taurine. Beaucoup de ces substances sont controversées et mal vues par la communauté scientifique", explique celui qui décide alors de reprendre le concept dans une version plus saine.

D'autant qu'il y a une place à prendre sur ce marché, il en est convaincu. Alors qu'il travaille dans la force de vente de Léa Nature, grand fabricant de produits bio, il se rend compte qu'il existe une demande pour des boissons bio.

Guarana, maté et café

Cosmos Energy prend d'abord la forme d'une micro-entreprise qui travaille en collaboration avec l'université de La Rochelle. Elle planche d'abord sur la recette de sa boisson...