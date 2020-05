Comment Kietta veut moderniser la sismique marine

Utilisée pour repérer des gisements de gaz et de pétrole en mer, la sismique marine peut être comparée à une échographie des sous-sols. Au moyen d'ondes qui se réfléchissent, elle permet d'avoir des informations précises sur les caractéristiques des fonds marins. Cela peut se faire grâce à d'imposants bateaux qui chalutent des câbles équipés de capteurs, ou bien par le biais de capteurs directement posés au fond de la mer. Des méthodes relativement invasives d'un point de vue environnemental et face auxquelles Kietta a voulu proposer une troisième option.

Baptisée Freecable, sa technologie repose sur des "bateaux de surface robotisés", explique son président Laurent Velay. Deux bateaux maintiennent un câble au bout duquel se trouve un capteur immergé dans l'eau mais sans contact avec le sol, afin de préserver les récifs de coraux. La taille réduite des bateaux permet en outre une moindre consommation d'énergie. Et au-delà d'être plus propre, la technique offre selon son président de meilleures performances en matière de qualité d'image et de productivité. "On couvre cinq fois plus de surface dans le même temps".

Après six années de recherche et développement et deux levées de...