Open Map où quand l'Université Côte d'Azur mesure l'impact environnemental du Covid-19

L'idée est née des milliers de messages, photos, témoignages postés ici et là sur les réseaux sociaux ou ailleurs, montrant preuves à l'appui que les conséquences de l'épidémie qui touche la planète entière sont parfois aussi positives. Il y a celles sur les réflexions du monde d'après et il y a aussi celle sur un monde, très concret, bel et bien là, appelé environnement.

Parce que donc la réapparition d'oiseaux dans les villes, la pureté retrouvée des eaux et notamment celle des canaux de Venise où une méduse géante s'y est perdue, un air plus respirable en sont des preuves concrètes, s'est concrétisé le projet de graver dans le marbre, en quelque sorte, ce phénomène aussi inattendu que savouré. Pas juste pour le plaisir de conserver un moment qui appartiendra à l'Histoire mais aussi pour en faire un outil pédagogique. Et plus si affinités.

Générer des parcours de lecture

L'idée c'est Samira Karrach, directeur des projets transversaux au sein de l'Université Côte d'Azur qui l'a eue. "La nature a rejaillit de façon rapide et surprenante. Le but de la cartographie est de créer une mémoire du maintenant".

Une mémoire active, puisque comme son nom l'indique, Open Map est...