Winshopping sera-t-elle la solution pour développer le drive des commerces de proximité ?

Le drive est-il l'apanage de la grande distribution et des fasts-foods ? Certainement pas estime Didier Paoletti, cofondateur en 2016 de la société Winshopphing et de son application éponyme. "Il s'agit d'un système qui permet de regrouper les courses chez des magasins de proximités puis d'aller directement les chercher ", décrit l'entrepreneur. Concrètement, le consommateur réalise ses différentes emplettes puis de ne payer qu'une seule fois. Il faut ensuite montrer un QR code dans chaque commerce pour récupérer sa commande toute prête.

Pour les commerçants, l'application permet de mettre en valeur leurs produits, mais aussi les promotions. C'est d'ailleurs dans un premier temps pour cet aspect que Didier Paoletti décide de créer son application. "J'ai travaillé pendant 11 ans dans la grande distribution à développer les systèmes de vente. J'ai voulu faire la même chose pour les commerces de proximité car grâce aux smartphones il est possible d'individualiser l'offre et de faire connaître des promotions pas loin de chez soi", raconte-t-il.

Un marché en expansion

Après un peu plus de deux ans et de recherche et développement, la première version de l'application débarque en...