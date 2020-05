Comment Re-sens veut devenir un expert des technologies des sens

Geoffrey Marino avait en tête de créer une entreprise qui soit utile. Quelque chose qui puisse aider les personnes handicapées à gagner en autonomie dans leurs déplacements. Il sait qu'hormis la canne et le chien guide, il existe peu de solutions ergonomiques pour guider ceux qui souffrent de handicap visuel. Il sait aussi qu'une technologie permet aux drones et aux robots de mesurer des distances et de s'orienter, et qu'elle pourrait très bien servir à guider les humains.

En 2018, il intègre alors Ticket for change, cette structure qui accompagne des projets entrepreneuriaux à vocation sociale et environnementale. Ainsi soutenu, l'entrepreneur met au point sa première preuve de concept, fabriquant lui-même ses cartes électroniques. Il reçoit le soutien d'Harmonie mutuelle, sous la forme d'un accompagnement d'abord puis d'une bourse. La société Re-sens est créée à ce moment-là. En septembre 2019, il est lauréat du Tremplin French Tech, ce qui permet à l'ingénieur de se perfectionner sur le front de l'entrepreneuriat, ce à quoi il s'attelle actuellement.

Optimiser la perception des stimulis

Pas question pour autant de mettre la recherche et développement de côté. Car le projet...